Repubblica - Buone notizie per Gattuso: sospiro di sollievo per Demme e Insigne! La prossima settimana torna Mertens

Napoli - Infortunio Lorenzo Insigne, aggiornamenti sulle condizioni del campitano del Napoli calcio. Arrivano buone notizie dall'infermeria per Rino Gattuso come si legge su Repubblica.it.

Napoli, infortunio Insigne

Ultime Napoli, infortunio Insigne: le condizioni

Questo quanto rivelato da Repubblica sulle condizioni dell'infortunio di Insigne:

"Dalla faticosa sfida infrasettimanale contro la Dea erano infatti usciti malconci Insigne e Demme, che però non preoccupano e faranno di tutto per rimettersi in fretta a disposizione. Il capitano ha subito soltanto una forte contusione al polpaccio, senza alcun danno di natura muscolare. Il tedesco si è invece ripreso dallo stordimento che aveva subito in seguito a un colpo alla testa. Per entrambi un sospiro di sollievo, insomma. La migliore notizia della giornata potrebbe però arrivare da Fabian, positivo al Covid da 21 giorni. Lo spagnolo è stato sottoposto all'ennesimo tampone di controllo e si spera che stavolta possa davvero risultare negativo. Per la prossima settimana è atteso il ritorno dal Belgio di Mertens, che si sta sottoponendo a un altro ciclo di terapia in un centro specializzato per recuperare dalla distorsione alla caviglia, che lo tormenta dal lontano 16 dicembre".