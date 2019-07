Repubblica - Liverpool-Napoli, Ancelotti non tollererà altre figuracce: Milik e Mertens sotto esame!

Sarà sold out oggi tra Liverpool e Napoli al al Murrayfield Stadium di Edimburgo. 67.144 biglietti venduti per il gran galà che inizierà alle ore 18. Gli azzurri hanno un motivo in più per fare una bella figura, dopo l’umiliante 5-0 subito un anno fa a Dublino. Anche allora si trattava di un’amichevole e la squadra di Ancelotti ne uscì con le ossa rotte, presentandosi all’appuntamento in condizioni molto approssimative. Stavolta i timori sono legati alle assenze: con Koulibaly, Allan e Fabian. In Scozia non ci sarà infatti nemmeno il nuovo acquisto Elmas, rimasto in Italia per risolvere problemi burocratici. L’unico mediano disponibile è dunque Zielinski, a cui dovrà cercare di dare una mano il giovane Gaetano ( col possibile ritorno al 4-4-2 per correre meno pericoli).

Ancelotti non s’è arrabbiato più di tanto. Lo stesso allenatore ha parlato però di “ figuracce” ed è comprensibile che non abbia voglia di farne un’altra contro il Liverpool, che sarà a sua volta rimaneggiato per le assenze di Alisson, Salah, Firmino e Mané. L’organico degli inglesi resta lo stesso di altissimo livello e gli azzurri dovranno affrontare i 90’ in Scozia con la massima concentrazione, per evitare uno sgradevole remake.

Sott’esame soprattutto gli attaccanti, con Milik che non si è ancora sbloccato nel precampionato e Mertens che ha alternato finora belle giocate a momenti di black-out. Insigne cercherà invece di fare la differenza ritornando nella sua “comfort zone”, l’amata fascia sinistra: più lontano dai contrasti e dall’area di rigore avversaria. Il 4- 2- 3- 1 non ha dato per il momento risposte positive ad Ancelotti, ancora alla ricerca degli equilibri giusti a centrocampo e in difesa, dove Manolas avrà oggi la prima chance per esibirsi ad alti livelli con la maglia azzurra. Toccherà al greco, aspettando il ritorno dalle vacanze di Koulibaly, reggere l’urto sempre pericoloso del tridente del Liverpool, che avrà dalla sua parte quasi tutto il pubblico del Murrayfield Stadium. Sarà meglio prepararsi a una sfida quasi vera.