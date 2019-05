Repubblica: "Adl e il nuovo film con Verdone: si girerà a Bari"

C'è il titolo, e ci sono i primi luoghi che diventeranno set: si chiamerà "Si vive una volta sola" il prossimo film di Carlo Verdone, e si comincerà a girare da subito a Bari. Il Comune rende note le limitazioni al traffico da lunedì 27 maggio (dalle 00,01) fino a mezzanotte del 31 maggio: è istituito il divieto di sosta (zona rimozione) in piazza Eroi del mare, nel tratto compreso fra il giardino Marilena Bonomo e via Fiorese; su via Fiume, via XXIV maggio (tratto compreso fra via Fiume e via Bozzi), via Crisanzio (tratto compreso fra via De Cesare e via Suppa) e via Calvario (lato adiacente l'opera pia "Don Guanella", per un tratto di circa 15 metri).



De Laurentiis ha scelto dove girare il nuovo film con Verdone

Come riporta l'edizione online de La Repubblica di Bari: