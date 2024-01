Report SSC Napoli: primo allenamento per Dendoncker! Meret, Natan e Olivera a parte

Ultime notizie. Questa mattina gli azzurri si sono allenati allo SSCN Konami Training Center di Castel Volturno in vista del prossimo impegno allo stadio Olimpico di Roma contro la Lazio, in programma domenica per la 22esima giornata di Serie A alle ore 18:00.

Allenamento Napoli

Questo il report della seduta mattutina: la squadra ha lavorato sul campo 3 iniziando la sessione con riscaldamento e torello. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro atletico con esercizi sulla rapidità. Chiusura con seduta tecnico tattica. Primo giorno di allenamento per Dendoncker, nuovo acquisto del Napoli.

Meret, Natan e Olivera hanno svolto lavoro personalizzato in palestra e campo.