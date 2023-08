Seduta pomeridiana per il Napoli all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Lazio in programma sabato alle ore 20.45 allo Stadio Maradona per la terza giornata di Serie A.

La squadra ha iniziato la seduta sul campo 2 svolgendo una fase di torello.

Successivamente la rosa si è divisa in due gruppi. Gli attaccanti sul campo 2 e i difensori sul campo 1 hanno svolto rispettivamente lavoro specifico per reparto.