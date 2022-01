Report allenamento SSC Napoli: tripletta di Politano nella partitella. Rientrati gli italiani dallo stage

Seduta mattutina per il Napoli all'SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per gli impegni delle Nazionali e la pausa di campionato. La Serie A riprenderà domenica 6 febbraio con Venezia-Napoli (ore 15), per la 24esima giornata. Amichevole in famiglia, a campo ridotto, alla quale hanno partecipato anche Meret, Di Lorenzo e Insigne rientrati dallo Stage con la Nazionale. Sono andati in gol per i blu: Politano (tripletta) e Petagna. Per i gialli reti di Elmas, Mertens e Demme