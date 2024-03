Report allenamento SSC Napoli: Politano out per una sindrome influenzale. Lavoro personalizzato per Osimhen

Dopo il pareggio a San Siro, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri lavorano nella settimana della sosta di per gli impegni delle Nazionali. Il campionato riprenderà il 30 marzo con Napoli-Atalanta, 30esima giornata di Serie A.

La squadra ha iniziato la sessione con circuito in palestra. Successivamente il gruppo si è spostato sul campo 1 dove ha svolto attivazione a secco e lavoro aerobico.

Chiusura di seduta con partitina a campo ridotto. Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in campo. Politano non si è allenato per una sindrome influenzale.