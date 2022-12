Reina abbraccia i napoletani a fine partita! L'ex portiere del Napoli, oggi al Villarreal, è sceso in campo questa sera allo stadio Diego Armando Maradona per l'amichevole Napoli-Villarreal vinta dagli spagnoli per 3-2.

A fine gara Pepe Reina si è diretto verso la Curva B per salutare i tifosi e poi, nella strada che porta agli spogliatoi, ha regalato maglia e pantaloncini ai tifosi, rimanendo letteralmente in mutande. Guarda il video dell'abbraccio con i tifosi.