Calciomercato Napoli - Test amichevole per il Sassuolo, che ha pareggiato in rimonta contro il Reims. Sono proprio i francesi a portarsi in vantaggio al 19’ grazie al gol di Van Bergen, con il raddoppio arrivato poi al 62’ e realizzato da Zeneli. Dopo il secondo schiaffo arriva la reazione neroverde: prima Ceide accorcia le distanze, poi Raspadori trova la rete che ristabilisce la parità.