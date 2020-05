Regione Campania, via libera alla ripresa degli allenamenti individuali dal 4 maggio: il Napoli può tornare a Castel Volturno

Ultime coronavirus - Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca ha emesso una nuova ordinanza con gli ultimi aggiornamenti relativi allo sport:

"A decorrere dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020, salvo eventuali ulteriori provvedimenti di adeguamento o aggiornamento sulla base della evoluzione della situazione epidemiologica, sono consentite, sul territorio regionale, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti - riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali - nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive anche non individuali, purche? gli allenamenti siano effettuati in forma individuale e alle seguenti condizioni, da garantire a cura e spese della societa? o federazione di appartenenza:

1.1) previo espletamento di test diagnostici sugli atleti al fine di accertare la negativita? al Coronavirus; 1.2) disponibilita? di spazi delimitati di allenamento ad uso esclusivo di ciascun atleta per tutta la sessione di allenamento, anche ricompresi in aree di piu? vasta estensione;

1.3) limitazione dell’uso degli spogliatoi ed altri spazi comuni secondo modalita? idonee ad assicurare il rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri e fatta salva l’adozione delle misure di cui al successivo punto 1.5; con raccomandazione alle singole societa? e federazioni di disporre, ove necessario, che gli atleti accedano agli impianti gia? in tenuta di allenamento e rientrino a fine allenamento presso le proprie abitazioni, evitando l’uso di spogliatoi e docce presso l’impianto;

1.4) controllo medico con periodicita? almeno settimanale sugli atleti;

1.5) adozione di adeguate misure igienico-sanitarie, secondo standard proposti dalle societa? o federazioni e assentiti dall’Unita? di crisi regionale.

2. Il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio di cui al presente provvedimento comporta, ai sensi dell’art.4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000) a carico della societa? o federazione.

Il presente atto e? notificato all’Unita? di Crisi regionale, ai Comuni, alle Prefetture, alle AASSLL, alle Societa? e Federazioni sportive campane per il tramite del CONI Campania ed e? pubblicato sul sito istituzionale della Regione Campania nonche? sul BURC".