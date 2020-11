Ultimissime Napoli - Scuole dell’infanzia e prima elementare potranno aprire da mercoledi per la didattica in presenza. E' quanto stabilito dall'Unità di crisi della Regione. Da quanto filtra da Palazzo Santa Lucia i dati dello screening che indicano un miglioramento della situazione consentono questo parziale ritorno a scuola. Ma i sindaci in caso di situazioni locali particolari con proprie ordinanze potranno bloccare la ripresa della scuola in presenza.