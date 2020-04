Notizie - Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è tornato a parlare dopo gli assembramenti sul Lungomare Caracciolo di ieri pomeriggio:

"Abbiamo cercato di dare un po' di respiro alle persone costrette in casa per due mesi, ma c'è bisogno che si continuino a rispettare le norme di sicurezza. Non bastano le ordinanze se non c’è senso di responsabilità da parte dei cittadini".