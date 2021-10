Covid Campania, De Luca: "80% cittadini sopra i 12 anni immunizzati con seconda dose"

Covid Campania - Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb che aggiunge:

«Siamo ad un passo dal superamento dell'epidemia Covid a patto che no vax e no green pass non blocchino tutto». «Stiamo procedendo alla somministrazione della terza dose e poi dovremo far partire, ma sia già siamo partiti primi in Italia, le vaccinazioni anti influenzali».