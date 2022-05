Regalo Ultras Napoli 1972 a Insigne: "Rispettiamo la tua decisione, hai onorato la maglia" | VIDEO ESCLUSIVO

Ultime calcio Napoli - Incontro alla Loggetta per il regalo e l'ultimo saluto degli Ultras Napoli 1972 della Curva B a Lorenzo Insigne.

Dopo le dichiarazioni di Lorenzo, ha preso la parola l'ultras Alberto Mattera. Con il regalo degli ultras con una targa:

"Questo è un gesto d'amore, per quello che sei stato e hai dato. Per la maglia che hai indossato onorandola sempre. Ci dispiace enormemente di questa situazione. Però rispettiamo la tua decisione e tutto quello che hai fatto. Gli Ultras Napoli Curva B 1972 ti regalano questa targa e domenica saranno lì per te".