Regalo di Natale: Nikita Contini sta per diventare papà | VIDEO

Nikita Contini sta per diventare papà! Bellissima notizia per il giovane portiere del Napoli in prestito alla Sampdoria, che annuncia sui social la gravidanza della sua compagna Martina: "Abbiamo atteso l’atmosfera giusta per svelare il nostro magnifico segreto, frutto del nostro amore. Nel nostro emozionante e affascinante viaggio tra poco non saremo più in due... Buon Natale a tutti!".

Ultime notizie. Oltre alla foto con il test di gravidanza, Contini e sua moglie hanno pubblicato anche un breve video dell'ecografia in cui si vede il bambino nella pancia di sua madre. Il bambino potrebbe anche nascere a Napoli, dal momento che da tempo si vocifera di un ritorno di Contini a Napoli a gennaio, incluso nell'operazione di scambio Zanoli-Bereszynski.