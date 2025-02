Recupero Olivera e Spinazzola, Repubblica: ecco cosa filtra verso Como-Napoli

Ultime notizie SSC Napoli - Antonio Conte riprende gli allenamenti e spera nei recuperi di Spinazzola e Olivera per la trasferta di Como, l'edizione odierna di Repubblica scrive:

"Ritrovare qualche alternativa. È questo l’auspicio di Antonio Conte già da oggi pomeriggio, quando il Napoli si ritroverà al Training Center di Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti. Il file relativo al Como sarà aperto dall’allenatore e dai suoi collaboratori che conoscono alla perfezione il valore della squadra di Fabregas. La preparazione della gara sarà meticolosa e il recupero di qualche infortunato sarebbe fondamentale per affrontare al meglio la sfida. Conte guarda a sinistra. Perché la corsia mancina potrebbe riempirsi nuovamente. Matias Olivera sta meglio e proverà a guadagnarsi quantomeno la convocazione: l’uruguaiano sta archiviando la lesione muscolare al polpaccio e scalpita per esserci. Stesso menù pure per Leonardo Spinazzola, frenato da un problema al gluteo. È prematuro fare previsioni e a Conte piacerebbe avere entrambi a disposizione.

Difficile ipotizzare ovviamente una maglia da titolare dopo un lungo stop, ma la presenza in panchina sarebbe già importante soprattutto per Olivera, in modo da cominciare il rodaggio in vista del big match scudetto contro l’Inter. Olivera è stato un valore aggiunto del Napoli e la sua presenza farebbe la differenza. L’uruguaiano – così come Spinazzola – potrebbe disimpegnarsi bene pure nel 3-5-2 che è l’abito tattico scelto da Conte con la Lazio proprio per fronteggiare l’emergenza".