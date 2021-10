Tuttosport - Insigne in cerca di record: è a 4 gol da Maradona nella classifica marcatori di tutti i tempi del Napoli

Le ultime notizie sui record della storia del Napoli e sul record di gol con Insigne che con la maglia del Napoli è ad un passo da Maradona. Gli bastano 4 gol. Aggiornamenti da Tuttosport.

Record gol Napoli: Insigne punta Maradona

A guidare il Napoli contro il Torino ci sarà il capitano Lorenzo Insigne, autore fino a questo momento di due gol, entrambi su rigore, e guarda al Torino come la squadra alla quale segnare il primo gol su azione in questa Serie A. Anche perché il Magnifico ha un obiettivo da raggiungere nell’arco di questa stagione: raggiungere Maradona al terzo posto nella classifica dei marcatori del Napoli all time. Insigne è a quota 111 e il Pibe de Oro a 115.

