Calciomercato - Carlo Ancelotti ai saluti col Real Madrid a fine stagione? Possibile, e indipendentemente dal Brasile o meno che sembrerebbe interessato all’ex allenatore del Napoli.

Real Madrid, tre nomi per sostituire Ancelotti

Secondo quanto riporta Sport, Florentino Perez ha già in mente tre nomi per il cambio in panchina: Raul, Xabi Alonso e Zinedine Zidane. Soprattutto l’ultimo che avrebbe già posto una condizione: l’acquisto di Rayan Cherki, stella del Lione in scadenza nel 2024.