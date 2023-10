Come già accaduto in occasione della gara di Champions League in casa del Napoli, il presidente del Real Madrid Florentino Perez non ha presenziato in tribuna quest'oggi, stavolta al Santiago Bernabeu, per seguire il match dei blancos con l'Osasuna. A svelare i motivi dell'assenza è stato As: il numero uno del Real è positivo al Covid.

Non è la prima volta che Perez contrae il Covid: era già successo nel febbraio del 2021.