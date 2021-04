Raspadori, l'agente: "Piace al Marsiglia, è un calciatore che ha un grande futuro"

Calciomercato Napoli - Fausto Pari, agente di Zaccagni, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Raspadori è un calciatore che ha un grande futuro avanti a se. Il calciatore è giovane e ha la testa sulle spalle. Non gestisco direttamente io Raspadori, ma uno dei miei soci. A Marsiglia c’è un’osservatore ex Sassuolo e per questo piace. Non so Audero dove giocherà".