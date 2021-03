RAI, Venerato: "Sarri-Napoli? Con la Champions si punterà ad un tecnico esperto, senza invece il discorso cambia"

Napoli calcio - Ciro Venerato, giornalista della RAI, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Sarri? Napoli si accetta a prescindere. Mi arriva questa notizia: in Champions si può attingere ad un profilo esperto ed economicamente più importanti, come Sarri, Spalletti etc. Senza, invece, si andrà su un profilo più accessibile”.