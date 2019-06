"La Spagna vince meritatamente il suo 5° Europeo Under 21 battendo la Germania. Gli azzurrini avevano superato all' esordio le Furie Rosse e questo lascia qualche rimpianto. Miglior calciatore del torneo Fabian Ruiz anche stasera in gol e perfetto nel dettare i tempi di gioco", è quanto scrive sul proprio profilo Twitter il giornalista Rai Enrico Varriale.