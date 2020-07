Ultime calcio Napoli - Enrico Varriale, vice direttore di Rai Sport, ha commentato attraverso un Tweet la partita del Napoli:

Varriale

"Svagato e poco concreto in zona gol, il Napoli supera il Sassuolo, cui vengono annullati (giustamente) ben 4 gol. Come prova generale per il Barcellona i segnali non sono confortanti. In gol Hysaj e Allan che forse al Camp Nou, vista la forma di Fabian, potrebbe essere titolare".