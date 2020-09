Rai - Milik-Roma, la speranza è chiudere entro venerdì. Nessuna novità su Koulibaly, Sokratis non aspetterà tanto tempo

Ultime calcio Napoli - Ciro Venerato, giornalista Rai, ha parlato al Tg Sport Rai della notte:

Koulibaly

"Milik-Roma, avanti adagio. Entro venerdì la Roma spera di definire l'ingaggio del polacco mollato dalla Juve pronta ad annunciare Dzeko per 16 milioni di euro. Novità nella trattativa economica tra Fienga e De Laurentiis. Potrebbero entrare due giovanissimi della cantera giallorossa per motivi di bilancio. Su Koulibaly tutto tace. City e Psg neanche oggi hanno formulato offerte ufficiali. Sokratis bloccato ma non aspetterà all'infinito. Lo ha comunicato al suo amico Gattuso".