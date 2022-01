Ciro Venerato ha parlato del mercato del Napoli durante la Domenica Sportiva in onda su Rai 2:

"L'entourage di Reinildo Mandava conferma che anche l'Atletico Madrid è interessato al terzino e il terzino vuole la Spagna. Giuntoli ha chiesto Tagliafico e Oliveira ma ad oggi c'è il no secco per il prestito per entrambi. Erede di Insigne, il Napoli segue Alvarez del River Plate ma deve prima vendere un big per presentarsi con i 25 mln richiesti dagli argentini".