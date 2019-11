RAI - De Laurentiis impugna una causa civile contro i giocatori per lesione d'immagine al Tribunale del Lavoro

Ciro Venerato, giornalista della RAI, è intervenuto ai microfoni di Goal Show L'Originale, trasmissione televisiva in onda su TV Luna. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Ci sarà la controreplica dei calciatori del Napoli. Il Collegio arbitrale è formato tre arbitri: uno della società, un altro dei calciatori e una terza parte. Il Napoli ha proposto di far pagare ai calciatori il 25% dello stipendio lordo mensile per l'ammutinamento, per Insigne e Allan il 50% per atti di subordinazione nei confronti dei dirigenti. I calciatori si stanno affidando a un aspetto formale: la comunicazione del ritiro è stata fatta attraverso la radio ufficiale e non tramite un comunicato ufficiale, però da quello che mi arriva da Castel Volturno ci sono stati dei messaggi Whatsapp di alcuni dirigenti per avvisare tutta la rosa. Il problema più grande: i giocatori non si aspettavano che il Napoli potesse impugnare una istruttoria al Tribunale del Lavoro, quindi causa civile e non sportiva, per lesione d'immagine. Sono cause che possono portare richieste economiche importanti. Non stando più nel diritto sportiva prima bisognava chiedere il permesso alla Federcalcio adesso non c'è bisogno perché essendo contratti di diritti d'immagine che esula dalla Federcalcio".