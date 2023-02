Ciro Venerato ha parlato ai microfoni de La Domenica Sportiva, in onda su RAI 2. Il giornalista ha rivelato una mega offerta arrivara ad Aurelio De Laurentiis per cedere il club azzurro:

“Pochi giorni fa, una multinazionale americana ha offerto 1 miliardo e 200 mln di euro per rilevare il Napoli. De Laurentiis ha rifiutato ritenendo l'offerta bassa. Anche perchè non c'è un euro di debito in questa società".