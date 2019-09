Radio Punto Nuovo - Convenzione stadio San Paolo: accordo sui debiti tra SSC Napoli e Comune, a breve la firma

Nel pomeriggio c'è stato un ulteriore incontro tra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ed Attilio Auricchio, presidente generale del Comune di Napoli. Serpeggia grande ottimismo per la firma in tempi brevi per la convenzione che vedrebbe la concessione annuale dello stadio di 5 anni più 5. La discussione di oggi era legata ai pagamenti e a questione interne allo stadio, tabelloni, maxi schermi ecc... E' stato trovato l'accordo tra le parti e bisogna soltanto attendere la firma ufficiale, per cui non è ancora stata fissata una data. A breve arriverà l'ufficialità sulla data in cui depositare la firma non avverrà prima del pagamento dei debiti da parte della società.