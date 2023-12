Radio Marte - Sorpresa Mazzarri: a Torino sta valutando Juan Jesus dal 1' al centro difesa

Notizie Calcio Napoli - Walter Mazzarri sta già pensando alla formazione che venerdì affronterà la Juventus allo Stadium. E' possibile qualche novità in difesa: Juan Jesus spinge per una maglia da titolare. Il brasiliano insidia Ostigard. Il ballottaggio è aperto: potrebbero giocare Rrahmani e Juan Jesus come coppia centrale. A sinistra sarà confermato Natan: la prova contro l'Inter ha mostrato luci e ombre, ma il 22enne prelevato dal Bragantino può crescere nel ruolo. A centrocampo è pronto al rientro dal primo minuto Piotr Zielinski.