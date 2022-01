Radio Kiss Kiss Napoli - Juventus-Napoli, ASL Napoli 1 a lavoro: in attesa dell'esito dei tamponi alle 15 verrà emesso un provvedimento

Juventus-Napoli si gioca oppure no? Fonti ASL riferiscono a Radio Kiss Kiss Napoli che la ASL Napoli1 Centro è al lavoro sulla vicenda. Si sta istruendo il procedimento, prosegue l'indagine epidemiologica e in attesa dell'esito dei tamponi alle 15 verrà emesso un provvedimento.

Ultime notizie Napoli

Eljif Elmas ha effettuato un tampone molecolare che ha confermato la negatività al Covid-19. La stessa era già stata riscontrata in Macedonia ieri prima del rientro in Italia. Lo annuncia la SSCNapoli in un tweet sul proprio profilo ufficiale.

Al termine dell’elaborazione di tutti i tamponi di ieri è emersa la positività al Covid-19 di Luciano Spalletti. Il Mister è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento come da protocollo.

In seguito al giro di tamponi effettuato ieri mattina al gruppo squadra è emersa la positività al Covid-19 dei calciatori MarioRui e Boffelli, di un membro dello staff tecnico e un magazziniere. I positivi, tutti regolarmente vaccinati, sono asintomatici e osserveranno il periodo di isolamento come da protocollo.