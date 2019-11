Raccolta giocattoli per gli ospedali pediatrici: info e dettagli dell'iniziativa dell'associazione Casper

E’ comincia la raccolta dei giocattoli per i piccoli pazienti degli ospedali pediatrici Campani. Che l’associazione di volontariato Casper svolge da anni per i piccoli pazienzi degli ospedali. Oltre 200 giocattoli distribuiti nel 2019 grazie a voi nei seguenti ospedali: Pausillipon (NAPOLI) Monaldi (Comune di NAPOLI) Umberto I di Nocera (SA) Sant'anna e san sebastiano di Caserta Ospedale Santa Maria delle grazie di pozzuoli Ospedale Rummo di Benevento Ospedale I Policlinico NAPOLI Ospedale II Policlinico Napoli Ospedale Santo bono Napoli.

Un attivita’ quella dell’associazione quotidiana, che dura tutto l’anno, e che porta i personaggi dei cartoni piu’ amati dai bambini nelle corsie degli ospedali pediatrici campani.

Come aiutarci nella raccolta? Facendoci pervenire un giocattolo NUOVO confezionato e incartato con un post-it sopra dove scritta l’eta’ consigliata e se per maschietto o femminuccia presso la nostra sede di Qualiano a Via A. Gramsci n.14 entro il 16 Dicembre 2019. I giocattoli devono essere confezionati con carta regalo recanti un post it con su scritto eta’ consigliata e sesso (esempio, F – 4-7 anni) ecc….

E’ possibile consegnare anche in alcuni punti di raccolta:

Napoli - Arcobalocco giocattoli a Via P. Del torto (zona ospedaliera, di fronte la metropolitana ) Via Pasquale Del torto 45 orari da Negozio: Ernesto. Pozzuoli: Baby Griffe – Iperbimbo Via Solfatara n 12/C Enzo Pafundi orari di negozio Quarto : Il Castello Eventi (Sala per feste) previo appuntamento: 338 477 5030 Quarto: Ardea Cartoleria – Corso Italia 125 orari da negozio Napoli Soccavo – Radio Amore Via Epomeo 294 – 081 1957 7330 dalle 09.00 alle 19.00.

Se siete fuori zona e volete comunque fare un regalo per i bimbi degli ospedale e’ possibile inviarci i giocattoli con AMAZON presso: ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CASPER – VIA A. GRAMSCI 14 – 80019 QUALIANO (NA).

Abbiamo stilato una piccola lista che troverete qui: https://www.amazon.it/hz/wishlist/ls/2B5AMXNQB53LE?&sort=default Potrete seguire la consegna dei giocattoli su facebook profilo di Daniele MAffettone Per informazioni e’ possibile contattare il Presidente Casper Daniele Maffettone su whatsapp: 3932431597