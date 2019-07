Quote scudetto 2019/2020: Juve strafavorita, Napoli ed Inter appaiate

La sessione estiva di calciomercato è iniziata da una settimana, alcune squadre hanno fatto i primi acquisti, altre società sono in piene trattive, altre ancora aspettano le occasioni migliori. Better, il marchio di scommesse di Lottomatica, ha aperto le quote per la squadra vincente del prossimo campionato. La Juventus, reduce dall’ottavo tricolore consecutivo, è sempre la super favorita per la vittoria del campionato a 1,60. Subito dietro il duo Inter e Napoli, entrambe quotate a 5,00 per lo scudetto. La squadra di Antonio Conte e quella di Carlo Ancelotti, con le campagne acquisti che stanno facendo, sono le antagoniste della Juve. Poca fiducia al Milan di Marco Giampaolo, senza coppe e con l’impegno del solo campionato, in lavagna Better il tricolore rossonero vale 40 volte la posta. Nonostante alcune cessioni, la nuova Roma di Paulo Fonseca è quotata a 50,00 per il successo in campionato. Seguono Lazio e Atalanta, tutte e due quotate a 60,00. Lo scudetto di Fiorentina, Sampdoria e Torino è quotato a 250,00. Per il Parma e il Sassuolo è a 500,00. Il tricolore di tutte le altre squadre vale 750 volte la posta giocata.