Quanto vale vincere la Coppa Italia? Tutte le cifre dagli ottavi alla finale: le cifre | FOCUS

Calcio Napoli - Quanto vale vincere la Coppa Italia? Anche se viene snobbata per la sua struttura, la Coppa nazionale può portare comunque un introito importante per la società che alzerà il trofeo. Rispetto allo scorso anno, chi vincerà la Coppa Italia intascherà 7 milioni di euro (2 milioni in più). Dagli ottavi di finale in poi, le squadre partecipanti in base all'avanzamento, possono già guadagnare qualcosa in termini di ricavi.

Quanto si guadagna vincere la Coppa Italia?

Chi partecipa agli ottavi di finale prende 250 mila euro mentre per i quarti di finale sono stati incassati altri 450 mila euro. Le contendenti delle semifinali vedranno arrivare dalla Lega circa 950 mila euro. Arrivare a disputare la finale della competizione garantisce già alle squadre partecipanti un po’ meno di 3 milioni di euro, sommando i premi di tutti i passaggi di turno (ottavi di finale, quarti di finale e semifinali). Poi c’è la finale: chi la vince guadagna 4,5 milioni, mentre chi perde porta a casa circa 2 milioni.

