Quando torna Osimhen? La data del rientro a Napoli

Napoli - Quando torna Osimhen a Napoli? L'attaccante nigeriano è impegnato con la sua Nazionale in Coppa d'Africa e in questo momento si ritrova ai Quarti di Finale da dover giocare nelle prossime ore.

Quando torna Osimhen a Napoli

Quando torna Osimhen dalla Coppa d'Africa a Napoli? Ci sono delle novità riguardo la data del rientro di Osimhen per giocare con la maglia azzurra.

In caso di sconfitta in Nigeria-Angola, che si giocherà il 2 febbraio alle ore 18:00, allora Osimhen tornerà già sabato 3 febbraio a Napoli ma quasi sicuramene non sarà a disposizione per Napoli-Verona del 4 febbraio.

Con il passaggio turno, invece, si giocherà poi la semifinale mercoledì 7 febbraio alle ore 18 e in quel caso potrebbe recuperare in caso di eliminazione per il big match Milan-Napoli che si giocherà domenica 11 febbraio alle ore 20:45.

Ultimo step poi la finale della Coppa d'Africa 2024 con Osimhen che tornerebbe in quel caso dopo Milan-Napoli, visto che l'ultima gara della Coppa si giocherà l'11 febbraio 2024.

Queste le date della Coppa d'Africa con Osimhen che può arrivare fino in finale:

Quarti di Finale - Nigeria-Angola 2 febbraio ore 18 [Sportitalia]

Semifinale - mercoledì 7 febbraio ore 18 [Sportitalia]

Finale - domenica 11 febbraio 2024 [Sportitalia]

Questo il calendario del Napoli con le prossime partite: