Napoli-Crystal Palace 3-1 ha concluso il ritiro degli azzurri in Turchia. Immediatamente dopo la sfida vinta contro gli uomini di Vieira, la truppa di Spalletti è salita sul pullman che li accompagnerà all'aeroporto di Antalya per poi partire alla volta di Napoli. L'atterraggio a Capodichino è previsto per le ore 22:50 ora italiana.