Quando Maradona giocò con la maglia numero 5: 40 anni fa la partita di beneficenza a Scalea

Ieri era il 4 novembre 2025, esattamente 40 anni dopo la partita di beneficenza giocata da Maradona a Scalea, in Calabria, il 4 novembre 1985.

Diego aveva fatto una promessa a Silvio Longobucco, ex difensore della Juventus. Quel giorno Maradona arrivÃ² in provincia di Cosenza insieme a sua madre, sua moglie e i suoi fratelli. Giocarono un'amichevole tra lo Scalea e una rappresentativa dell'UNICEF, su un campo in terra battuta che a causa della pioggia era diventato tutto fangoso.

Quel giorno Maradona rinunciÃ² alla maglia numero 10, indossando la 5 per la prima volta in carriera: "Oggi gioco in difesa, la 10 non la prendo io", disse a chi gli chiedeva perchÃ©. Fu lâ€™unica partita di Maradona in Calabria e ancheÂ lâ€™unica volta con un numero diverso dal 10. Per quell'occasione a Scalea accorsero 20mila spettatori.