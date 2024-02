Purtroppo è tutto vero, adesso serve davvero un miracolo

Adesso serve davvero un miracolo. A 14 partite dalla fine del campionato e con 42 punti a disposizione, il Napoli continua a non ingranare e prosegue il suo periodo di profonda crisi di gioco, risultati e mentalità. E, dicevamo, serve davvero un miracolo per consentire alla squadra di Mazzarri di qualificarsi alla prossima fase a gironi Champions League in programma per la stagione 2024-2025.

Al netto della possibilità che anche alla 5° classifica in Serie A possa essere concesso l'ingresso alla competizione grazie al Ranking Uefa nazionale che si concluderà a maggio (e che al momento vede l'Italia protagonista e in grado di ottenere questo slot bonus in Champions), la scalata per gli azzurri sembra ormai davvero insormontabile. Non solo perchè dopo i risultati di oggi l'Atalanta attualmente al 4° posto dista ben 9 punti, ma anche perchè tra Napoli e Atalanta continuano ad intercorrere ben 4 squadre: Bologna, Roma, Lazio e Fiorentina.

Tutte tra l'altro, bene o male, stanno mostrando di essere avanti anni luce al Napoli che continua a non trovare la quadra. Se le cose dovessero continuare così, c'è il rischio che per la prima volta dopo 14 stagioni il Napoli non si qualifichi nemmeno ad una competizione europea. Uno scenario che solo pochi mesi fa era vicino alla fantascienza, ma che purtroppo ora è una ipotesi triste ma reale.