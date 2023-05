Notizie Calcio Napoli - Accoglienza fantastica a Treiste per il pullman del Napoli. Tantissimi tifosi, infatti, hanno atteso la squadra accolta poi in un clima bollente. “Vinceremo il tricolore, vinceremo il tricolore” e cori dedicati in particolare a Luciano Spalletti. Non è mancato anche il doveroso "Sarò con te" e "Devi vincere, vincere, vincere". Un clima partenopeo nel Friuli. Un piccolo Maradona per dare la spinta finale a un gruppo a un centimetro dalla storia.