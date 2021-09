Prossima partita Milan: campionato e Champions League, c'è l'Atletico Madrid

Prossima partita Milan campionato Serie A e Champions League. Perché la squadra di Stefano Pioli è appunto impegnata in una doppia competizione di prestigio quest'anno tra la Serie A e la Ch, dove i rossoneri hanno beccato uno dei gironi più difficili dell'attuale stagione. Le prossime partite Milan in tv tra Champions e Serie A. La squadra di Pioli ha affrontato lo Spezia, ora si scende in campo in Europa. La prossima partita Milan Champions League contro l'Atletico Madrid, poi si tornerà a giocare in campionato prima della sosta Nazionali.

Prossime partite Milan, c'è l'Atletico Madrid in Champions per i rossoneri, si giocherà allo stadio San Siro di Milano.

Milan-Atletico Madrid: martedì 28 settembre ore 21:00 su Canale 5 in chiaro e Sky Sport

Per il Milan la prossima partita dopo la Champions League sarà poi in campionato contro l'Atalanta in un big match prima della sosta Nazionali:

Atalanta-Milan: domenica 3 ottobre ore 20:45 su DAZN

