Problemi DAZN durante Fiorentina-Cremonese e Lazio-Bologna, i tifosi insorgono sui social

Ultime notizie calcio - E' iniziata la nuova stagione di Serie A 2022/2023 e con essa sono tornati anche i soliti ed ormai noti problemi legati al funzionamento della piattaforma DAZN. Moltissimi tifosi, infatti, sui social, da Twitter a Facebook, hanno segnalato durante le partite in corso, vale a dire Fiorentina vs Cremonese e Lazio vs Bologna, lo stesso disservizio: è impossibile, infatti, effettuare l'accesso al proprio profilo a causa di un errore non meglio precisato.

Problemi DAZN

Toni molto duri da parte dei supporter, che stanno minacciando in massa la disdetta all'abbonamento sottoscritto. Il tutto, ovviamente, viene amplificato dalla decisione della società di aumentare i costi degli abbonamenti senza, però, a quanto pare riuscire a migliorare la propria proposta. Si spera, ovviamente, che sia solo un singolo episodio.