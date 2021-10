Tuttosport - Probabili formazioni Napoli-Torino: Spalletti punta ancora su Ospina, è favorito su Meret

Ultime di formazioni per il Napoli contro il Torino. Arrivano aggiornamenti riguardo i possibili ballottaggi del Napoli, dove però pare che non ci saranno particolari sorprese eccetto per una posizione di campo. Perché Luciano Spalletti potrebbe fare una scelta chiara in porta tra Ospina e Meret.

Probabili formazioni Napoli Torino: Spalletti punta Ospina

Quanto alla formazione, l’unico vero dubbio può riguardare il portiere, post impegni in Nazionale lontano dall’Italia: con il colombiano Ospina che, nonostante i voli transoceanici e i fusi differenti, parte favorito rispetto a Meret. A riportarl è Tuttosport.