Probabili formazioni Napoli-Roma: torna Kvara ma in tre si giocano un posto. Mourinho fa un assist a Spalletti

Calcio Napoli - Josè Mourinho ci ha dato una grande mano in conferenza stampa quest'oggi quando ha annunciato praticamente la formazione titolare che domani schiererà al Maradona. Non ci saranno dunque sorprese nei giallorossi che non avranno lo squalificato Celik. Il modulo sarà un 3-4-2-1. Davanti a Rui Patricio i terzetto difensivo sarà composto da Mancini, Smalling e Ibanez. Sulla destra c'è Zalewski con Spinazzola sul versante opposto mentre la diga centrale vedrà una coppia molto fisica come Matic e Cristante. Pellegrini e Dybala avranno il compito di innescare Abraham.

Nel Napoli c'è il rientro di Kvaratskhelia dal primo minuto. Per il resto non sono previste grandi novità rispetto al successo di una settimana fa contro la Salernitana. L'unico dubbio è nel tridente d'attacco dove sulla destra si giocano una maglia Lozano, Politano e soprattutto Elmas. Il macedone è sicuramente uno degli uomini più in forma di questo momento a disposizione di Luciano Spalletti.

NAPOLI 4-3-3: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano (Politano o Elmas), Osimhen, Kvaratskhelia.

ROMA 3-4-2-1: Rui Patricio; Mancini, Smallling, Ibanez, Zalewski, Matic, cristante, Spinazzola, Pellegrini, Dybala, Abraham.