Probabili formazioni Napoli-Monza, Conte schiera l'artiglieria pesante. Situazione delicata per Nesta

Notizie Napoli - Dopo la vittoria roboante in Coppa Italia e il 5-0 rifilato al Palermo giovedì sera, il Napoli di Antonio Conte torna in campo al Maradona per la sfida valida per la 6° giornata di Serie A contro il Monza di Alessandro Nesta. L'ampio turnover utilizzato giovedì sera consentirà a Conte di poter schierare di nuovo tutti i big dal primo minuto senza problemi di minutaggio e pesantezza nelle gambe.



FOCUS NAPOLI - Conte è pronto dunque a schierare di nuovo il tridente formato da Politano, Lukaku e Kvaratskhelia, e soprattutto a riproporre nuovamente il 4-3-3 che è stato sdoganato da due partite. In porta ci sarà sempre Caprile, con Meret out almeno fino a dopo la sosta. In difesa tornano Di Lorenzo e Olivera sulle fasce, Buongiorno e Rrahmani centrali. A centrocampo il portentoso trio formato da Anguissa, Lobotka e McTominay.



FOCUS MONZA - Situazione delicata in casa brianzola a causa di una infermeria piena di giocatori a cui si è aggiunto anche Dany Mota. Inoltre i soli 3 punti conquistati in 5 partite aumentano la pressione sulle spalle di Nesta e di tutta la squadra. In attacco confermato Djuric con Caprari e Maldini alle sue spalle. A centrocampo Pessina e Bondo con Pereira e Kyriakopoulos sulle fasce. Il trio Izzo, Pablo Marì e Carboni sarà schierato in difesa dinanzi a Turati.

Napoli-Monza, le probabili formazioni