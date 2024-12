Probabili formazioni Napoli-Lazio: nuova rivoluzione di Conte. Recuperano due big nei biancocelesti

Ultime notizie - Le vittorie di Atalanta e Inter non sono state delle buone notizie per il Napoli che domani è chiamato a vincere contro la Lazio per tornare di nuovo in vetta. La sconfitta in Coppa Italia contro i biancocelesti ha creato un po' di discussione nell'ambiente napoletano per le scelte di Conte. Il presidente De Laurentiis ha difeso il proprio allenatore spazzando via qualsiasi tipo di discussione. Dall'altra parte c'è però una Lazio in forma ed in grande fiducia. Baroni sogna una vittoria per accorciare ancora di più verso i primi posti della classifica.

Napoli-Lazio: le probabili formazioni

C'è stete di rivincita in casa Napoli dopo i tre schiaffi subiti in Coppa Italia. Conte rivoluziona di nuovo la formazione rispetto al match infrasettimanale. Giocheranno i calciatori che hanno avuto praticamente sempre più spazio in campionato finora. Tra i pali ci sarà Meret. La linea a quattro vedrà Di Lorenzo a destra, Rrahmani e Buongiorno centrali e Olivera a sinistra. A centrocampo terzetto composto da Lobotka in regia con ai lati Anguissa e McTominay. In avanti spazio a Politano, Lukaku e Kvaratskhelia.

Baroni dovrebbe ritrovare dal primo minuto due big come Tavares e Dia. Rispetto alla vittoria di Coppa dovrebbero essere ben otto i cambi dal primo minuto. Tra i pali torna Provedel. In difesa lazzari, Gila, Romagnoli e Tavares. A centrocampo mancherà lo squalificato Olivera oltre all'infortunato Vecino. Probabile dunque la coppia Guendouzi-Dele Bashiru. I tre trequartisti saranno Isaksen, Dia e Zaccagni alle spalle di Castellanos.