Probabili formazioni Bologna-Napoli, Il Mattino: maglia da titolare per Verdi che spera nella convocazione di Mancini per l'amichevoli dell'Italia, è tra i giocatori in uscita

Bologna-Napoli ore 20:30. Questa sera, torna Lorenzo Insigne dal primo minuto, l'attaccante napoletano proverà a chiudere al meglio la stagione che, dopo una buona partenza, non è stata sicuramente delle migliori. Lunedì ci saranno anche le convocazioni di Mancini per i due match di qualificazioni europee dell'Italia contro Grecia e Bosnia. E come riporta Il Mattino, al Dall'Ara giocherà dal primo minuto anche Simone Verdi, l'ex di turno che spera in una chiamata dal ct. Verdi è anche tra quelli in odore di cessione: annata deludente per l'esterno sinistro di centrocampo che in maglia rossoblù fece benissimo e che il Napoli ha acquistato la scorsa estate per 25 milioni. Assenti gli squalificati Koulibaly e Allan (che già ieri si è unito al ritiro del Brasile per la Coppa America): alla lista degli assenti si è aggiunto Mario Rui, il portoghese non fa parte dei convocati insieme a Diawara, Ospina, Chiriches e Ounas.