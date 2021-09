Napoli Calcio - In attesa di Napoli-Juventus di stasera, gli azzurrini di Niccolò Frustalupi sono già in campo la 2a giornata del principale campionato Primavera. Tuttavia non è iniziata nel migliore dei modi questa gara attualmente ferma al primo tempo: dopo soli 4 minuti, infatti, la Sampdoria è passata in vantaggio con Yepes Laut che ne approfitta di un traversone bucato dalla retroguardia partenopea. Al 29esimo è poi arrivato il raddoppio con Poli che cala il 2-0.