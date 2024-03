Primavera, Napoli-Pescara 2-1: la decide Lorusso

Il Napoli Primavera ha battuto il Pescara per 2-1 nella 23esima giornata del campionato Primavera 2 allo Stadio Piccolo di Cercola. Gli azzurrini passano subito con un gol lampo di Vigliotti che di destrezza infila l'1-0. Il Napoli ha continue occasioni per il colpo definitivo, ma spreca molto. E così al 70' arriva il pareggio abruzzese con un colpo al volo di Zeppieri: 1-1. Ma la reazione dei baby di Tedesco è impetuosa. A una decina di minuti dalla fine, dopo una azione inisistita, Lorusso trova lo spazio vincente di sinistro per il 2-1. Vince il Napoli con merito.

Napoli: Turi, Esposito, D’Angelo, Peluso (82' Malasomma), D’Avino, De Luca (70' Lorusso), Mazzone (82' De Chiara), Gioielli, Vigliotti (70' Gambardella), Russo, Pesce (55' Vilardi). All. Tedesco