Il Napoli Primavera ha pareggiato con il Bari per 2-2 nella 18esima giornata del campionato Primavera 2 allo Stadio Palmiotta di Bari. Per gli azzurrini doppietta in rimonta di Popovic, prima su azione e poi su rigore. Napoli: Turi, Colella (56' Di Martino), D’Angelo, Gambardella, Russo, Esposito, Ballabile (56' Malasomma), De Chiara, Raggioli (46' Mboumbou), Popovic, Borriello. All. Rocco