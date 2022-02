Primavera 1, Napoli-SPAL 4-2: gli highlights del match [VIDEO]

Il Napoli Primavera ha affrontato la Spal per la 16esima giornata di campionato di Primavera 1. Il match si è disputato alle ore 12.30 al campo Arena di Cercola e gli azzurri hanno vinto col punteggio di 4-2. Il Napoli dilaga nella seconda metà della ripresa grazie agli ingressi in campo di Ambrosino e Mercurio, autori di tre gol in sei minuti. La squadra di Frustalupi sale al quarto posto del campionato Primavera 1.

Ultime notizie Napoli

Napoli-SPAL, le formazioni ufficiali

Napoli : Idasiak, Manè, Giannini, Marchisano, Barba, Costanzo, Vergara, Toccafondi, Cioffi, Spavone, D’Agostino. A disposizione : Rendina, Turi, De Luca, Gioielli, Acampa, Pesce, Ambrosino, Di Dona, Marranzino, Pontillo, De Marco, Mercurio. Allenatore Nicolò Frustalupi .

: Idasiak, Manè, Giannini, Marchisano, Barba, Costanzo, Vergara, Toccafondi, Cioffi, Spavone, D’Agostino. : Rendina, Turi, De Luca, Gioielli, Acampa, Pesce, Ambrosino, Di Dona, Marranzino, Pontillo, De Marco, Mercurio. Nicolò . Spal: Rigon, Saio, Gsinger, Nador, Forapani, Orfei, Wilke Braams, Sperti, Moireau, Yabre, Mihaj. A disposizione: Pezzolato, Magri, Borsoi, Simonetta, Martini, Fiori, Valdesi, Puletto, Roda, Abdalla, Chillemi. Allenatore Fabrizio Piccareta.

Clicca sul player per vedere gli highlights del match.