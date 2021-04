Primato per la SSC Napoli: è la squadra che ha mandato in gol più italiani

Il posticipo dell'ultimo turno di campionato ha visto il Napoli avere la meglio sulla Lazio. Dei cinque gol segnati dalla squadra di Gattuso, ben tre hanno portato la firma di giocatori italiani. Una doppietta di Insigne e una rete di Politano, prima del quarto gol di Ciro Mertens, italiano ma solo d'adozione. La tendenza del Napoli a mandare in rete giocatori "azzurri", e non solo per i colori sociali del club ma anche per la nazionalità, è una costante in questa stagione della squadra di Gattuso. Tanto che, nell'ipotetica classifica della Serie A stilata da transfermarkt.it e ottenuta escludendo dai risultati i gol segnati da giocatori stranieri e gli autogol, il Napoli si troverebbe in testa.

Grazie alle 32 reti (sulle 71 complessive) realizzate in 32 giornate dai giocatori italiani, il Napoli avrebbe conquistato 65 punti. Due in più rispetto a quelli effettivamente ottenuti fin qui dagli uomini di Gattuso, che gli sarebbero valsi il primato in questa speciale classifica. Questo nonostante il Napoli, dei 25 giocatori totali, ne abbia in rosa solo sette italiani. Nell'ipotetico primato della squadra, inciderebbe fortemente Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli, con la doppietta messa a segno contro la Lazio, è arrivato a 17 gol in campionato. Più della metà dei 32 gol "italiani" del Napoli. Dopo di lui, a contribuire a questa particolare classifica, Politano con 9 gol, quindi Petagna con 4 e Di Lorenzo con 2.